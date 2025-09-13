Domenico Tedesco: 'Atak yapma felsefesine sahibim'

Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Teknik Direktör Domenico Tedesco, "Tabii ki oyunu domine etmeniz önemli. Topa sahip olma ve atak yapma felsefesine sahibim. Atak yapabilmek mentalitesine sahip olmanız gerekiyor. Öz güvenin, başarabilmek ve maçları kazanabilmeye olumlu etki ettiğini biliyorum" dedi.

Fenerbahçe, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine getirilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco için imza töreni düzenledi. Can Bartu Tesisleri’nde yapılan imza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek, Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı. İlk olarak konuşma yapan Başkan Ali Koç, sözlerine Tedesco’nun doğum gününü kutlayarak başladı. Koç, "Yeni yaşında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum. Biz hepimiz çok heyecanlıyız. Sizlerle yeni hocamızı tanıştırmak istiyoruz. Finansal konularda kulübümüz nereden nereye getirdiğimizi, nasıl mücadele verdiğimizi az önce anlattık. Bizim en büyük borcumuz şampiyonluk borcumuz. Ödememiz gereken en önemli borcumuz budur. Takımımızı şampiyon yapacağız ve Avrupa’da yarı final hedefliyoruz. Belki de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan finalde Fenerbahçe’yi görebiliriz. 70 milyon olan takım değerini 315 milyonlara kadar getirebildik. Kadromuz çok etkin ve dominant futbol oynayabilecek kapasiteye sahip. Taraftarlarımızın baskılı ve hücumcu oyun beklentisine uyacak bir teknik direktör seçmemiz gerekiyordu ve Domenico Tedesco’yu takımın başına getirdik. Biz seçim odaklı düşünmüyoruz. Seçim odaklı düşünseydik seçime etki edecek bir ismi son dakikada transfer edebilirdik. 160 milyon Euro’luk sponsorluğu kırdırıp daha farklı işler yapabilirdik ama bu olmaz. Devin Özek, kendisi transfer felsefemizin gelişmesinde hangi noktalara ihtiyaç duyduğumuzu, gençleşmemiz, zekayı artırmamız, hızlı ve direkt futbol oynamamız, birden fazla mevkide oynayacak oyuncuların artırılmasını, daha fazla lider oyuncu olmasını, baskıyı yaşamış oyuncunun daha fazla olması gerektiğini ve kimlerin transfer edilmesi gerektiğini bizlere sundu. Bizlerin desteğini alarak faaliyetlerini sürdürdü. Neredeyse her noktaya istediğimiz oyuncuları alabildik. Hocamızın seçiminde de aktif rol oynadı. Hocamıza Bundesliga, La Liga ve Premier Lig’den teklifler geldi. Hocamız Fenerbahçe ile neler yapabileceğini, neler başarabileceğini, bu kadroyla nasıl oynatabileceği ve şampiyonluk motivasyonu için bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu seçimin iki taraf olarak da fırsat olacağına ve şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizim için bu imza sadece teknik direktör değişikliği değil bir futbol değişikliğinin imzasıdır. Hepimizin sahada mücadelesiyle tanıdığı Gökhan Gönül de ekibimizin parçası oldu. Daha 13 Temmuz 2021’de ‘Er yada geç Fenerbahçe ile yollarının kesişmesini yürekten diliyorum’ demişim. Hocamızın arkasında 30 milyonluk Fenerbahçe camiası vardır. Ona inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılı olması için tüm iklimi ona sağlayacağız. Taraftarlardan istediğimiz destek ve inançtır. İstediğimiz o ruhun geri dönmesidir. Feyenoord maçındaki performansı tüm sezona yaymaları ve desteklemeleri gerekiyor. Kadıköy, bu sezon rakiplerimiz için cehennem bizim için gurur yuvası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Devin Özek: "İlk haftadan fikirlerini uygulamaya uygun bir teknik direktör"

Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco’nun takımın başına getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, "Öncelikle yeni teknik direktörümüze hoş geldin demek istiyorum. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Kadromuzu analiz ettiğimizde bu şekilde yola çıkmıştık. Teknik direktörümüz bu kadroyu kullanabilmek için çok net bir isimdi. Eminim ki hocamız bu kadroyu en iyi şekilde kullanacaktır. Seçimimizi yaparken en önemli şey buraya gelecek olan teknik direktörün uygulamak istediği fikirleri çok çabuk şekilde hayata geçirebilmesiydi. Kendisi ilk haftadan fikirlerini uygulamaya uygun bir teknik direktör" diye konuştu.

Tedesco: "İyi günlerin gelebilmesi için bir olmaya ihtiyaç var"

Sözlerine Türkçe olarak "Burada olmaktan çok mutluyum" diyerek başlayan Domenico Tedesco, "Burada olmak benim ve ekibim için bir onur. Başkan ve yönetim kurulundan bu kadar desteği görmek normal değil. Kendi adıma ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ocak ayından itibaren evim tur otururken fırsatları beklemek iyi değildi. Çalışmayı seviyorum. Ben duyguyu severim, iyi takımları severim. Buraya gelmemde 2 sebep var. Kulübün tarihi ve devasa büyüklüğü, taraftarın desteği İkinci etken de oyuncuların sahip olduğu kalite. Kulübe baktığınız zaman iyi bir takım, iyi çalışanlara sahip ortam vardı. İlk 3 gün zor geçti. İyi bir ekibimiz var ve çok iyi bir desteğe sahibiz. Tecrübemle, hedeflere ulaşabilmemiz için birlikte olmamız çok önemli. Yönetime, başkana, çalışanlara, taraftarlara ihtiyacımız var. Biz hep birlikte iyi bir aileyiz. Tekrardan iyi günlerin gelebilmesi için bir olmaya ihtiyaç var. Bir an önce sabırsızlanıyorum çalışmaya" diye konuştu.

"Benden asla yeni geldim gibi ifadeler duymayacaksınız"

Yabancı hocaların Süper Lig’de şampiyon olmakta zorlandığının hatırlatılması üzerine 40 yaşındaki teknik adam şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ligi tanımanız çok önemli. Gelmeden önce de bazı maçları analiz ettim ama bu yeterli değil. Ben eski maçları da izledim. Milli takımdan Michy Batshuayi de vardı. Ekibimde Gökhan’ın olması da önemli. Performans göstermemiz için her şeye sahibiz. Benden asla yeni geldim gibi ifadeler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil."

"Burada kendimi rahat hissediyorum"

Tedesco, İstanbul’a geldiği günden bu yana tesislerde kalmasıyla ilgili, "Bizler buraya geç saatlerde vardık. Tesise geldiğimizde tüm personel de buradaydı. Tesiste her şeye sahibiz. Geceler uzun, hem takımımız hem rakibimizi analiz etmemiz gerekiyor. Sadece Trabzonspor maçına kadar değil burada ne zamana kadar kalacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Burayı çok seviyorum. Burada kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu takımın 4’lü oynamak için kurulduğunu düşünüyorum"

Fenerbahçe’nin 4’lü sisteme uygun olup-olmadığıyla ilgili Tedesco, "Ben Stuttgart altyapısında büyüdüm. 10 yıl çalıştım. 4’lü oynatarak büyüdüm. Benim ana sistemim bu diyebilirim. Aue’de maçlarımızı nasıl kazanabilirim diye düşündüm. 8 maç kazandık ve ligde kalmayı başardık. Schalke’de nasıl kazanabilirim diye düşündüm. Oyunculara adapte olmam gerekiyor. Takımla yanaşmanız gerekir. Takımla ne kadar vakit geçirirseniz o kadar rahat edersiniz. Takımımıza baktığınız zaman bu takımın 4’lü oynamak için kurulduğunu düşünüyorum" dedi.

"Tek odak noktam Trabzonspor maçı"

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum ile ilgili gelen soruya yanıt veren Tedesco, "Çok büyük bir isimden bahsediyoruz. Sadece burada değil, Almanya’da efsane bir isim. Stuttgart’ı 1992 yılında şampiyon yaptı. Onunla kıyaslanmak benim için onur. Cümleler kurarak vaatler veren biri değilim. İşinizi yaparken hiçbir adımı atlamamanız lazım. Ben şu anda ilerde bu kulüpte nereye gelirim diye düşünmüyorum. Tek odak noktam Trabzonspor maçı. İlk maçım olacak. Bunun için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Atak yapma felsefesine sahibim"

Kendisi hakkında olumlu değerlendirmeler yapan teknik adamlar hakkında konuşuan Tedesco, sistemi hakkında, "Nasıl oynadığımız ve sistemimizi şöyle örnek verebilirim. Rusya’da yüzde 60-70 topa sahip olabiliyorsunuz. Leipzig’de de 65-70 ortalamaya sahiptik. Tabii ki oyunu domine etmeniz önemli. Sadece topa sahip olmanız önemli değil. Goller atmanız gerekiyor. Topa sahip olmanız ve atak yapma felsefesine sahibim. Atak yapabilmek mentalitesine sahip olmanız gerekiyor. En kısa sürede topu kazanmanız gerekiyor. Benim hakkımda söylenenleri yüzde 50 azaltabilirsiniz. Öz güven başarabilmek için maçları kazanmanız etki ettiğini biliyorum. Sezon uzun bir maraton başarılı olmanız gerekiyor. Biz bunu Leipzig’de yapabilmiştik. 2. yarı maçlarımızın tamamını kazanmıştık. Takım artık şunu biliyordu; ‘bize kimse dokunamaz.’ Bunu yapabilmemiz için çok fazla çalışmamız gerekiyor. İyi analizler yapmamız gerekiyor. Maçları kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Hakemler hakkında konuşmaya alışık değilim"

"Ben asla bahaneler sunmam" diyen Tedesco, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakemler hakkında da konuşmaya alışık değilim. Rakiplerin kapalı oynaması yasak değil. Bunun doğru-yanlış olduğunu konuşmak, şikayet etmenize gerek yok. Maçları kazanmak için her şeyin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bazen kabul etmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Bizim için her zaman performans önemli."

Konuşmaların ardından imza bölümüne geçildi. İtalyan teknik adam, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.