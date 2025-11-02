Domenico Tedesco'dan derbide tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11’ine göre Beşiktaş derbisine tek değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig’de son oynanan Gaziantep FK maçı 11’inden tek değişikliğe gitti. Sol bekte Archie Brown derbide yedek otururken, Levent Mercan şans buldu.

Levent Mercan’ın ilk derbisi

Tedesco, sol bekte Levent Mercan’a görev verdi. Levent bu sezon 2’si 11’de olmak üzere 4. maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerde 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki futbolcu, ilk kez derbide forma giydi.

Orta saha yine İsmail ve Alvarez’in

Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sakatlığı sonrası aldığı formayı bırakmadı. Milli futbolcu İsmail Yüksek’in de son haftalardaki yükselen grafiği ile birlikte, Tedesco bu ikiliye üst üste 4. kez orta sahada görev verdi. Alvarez, bu sezon ligde 5. maçına çıktı.

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11’i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran ve Anderson Talisca ise yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Sarı-lacivertlilerde maç kadrosuna alınmayan İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz’ın yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş da derbi maçının kadrosuna yazılmadı.

Fenerbahçe taraftarından Dolmabahçe’de destek

Derbi için bugün saat 16.00’da Kadıköy’den hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar yoğun güvenlik önlemi altında Tüpraş Stadyumu’na girerken, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan deplasman tribününde yerini alarak ilk düdükle birlikte takımlarına destek verdi.