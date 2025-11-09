Domenico Tedesco'dan Kayserispor maçında 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Viktoria Plzen müsabakası 11’ine göre Kayserispor maçına 5 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Viktori Plzen maçı 11’inden 5 değişikliğe gitti. Sol bekte Archie Brown’un yerine Levent Mercan görev alırken, orta sahada cezalı İsmail Yüksek’in yerine Fred şans buldu. Hücum hattında ise Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri’nin yerine Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu 11’de başladı.

Fred, 5 maç sonra 11’de

Ev sahibinde Brezilyalı futbolcu Fred, Kayserispor karşısında 11’de görev aldı. Fred bu sezon ligde 6’sı 11 olmak üzere 10 maç formayı terletti. 32 yaşındaki orta saha 5 maç sonra 11’de başladı.

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11’i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En-Nesri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemiyor. Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra kaleci İrfan Can Eğribayat da kadroda yer almadı.

Atatürk’e saygı duruşu ve anma

10 Kasım nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Fenerbahçeli futbolcular Atatürk imzalı siyah tişörtlerle çıktı. Seremoni esnasında da Maraton Tribünü ve Okul Açık Tribününde üzerinde Atatürk’ün silueti olan dev Türk bayrakları açılırken, Okul Açık Tribünü’nde ayrıca "En büyük gururumuz, ismini ebediyete taşımaktır" pankartı asıldı. Skorbordlar ve reklam panolarında #EmanetinSözümüzdür yazısı yer aldı.