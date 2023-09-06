Dominik Livakovic, Ballon d'Or Yachine ödülüne aday gösterildi

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın en iyi kalecisine verilen Ballon d'Or Yachine ödülüne aday gösterildi.

Dominik Livakovic, Ballon d'Or Yachine ödülüne aday gösterildi
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın en iyi kalecisine verilen Ballon d’Or Yachine ödülüne aday gösterildi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dominik Livakovic, yılın en iyi kalecisine verilen Ballon d’Or Yachine ödülüne aday gösterildi. 2023 Ballon d’Or Yachine listesinde Livakovic’in yanı sıra Yassine Bounou, Mike Maignan, Andre Onana, Ederson, Brice Samba, Emiliano Martinez, Thibaut Courtois, Aaron Ramsdale, ve Marc-Andre Ter Stegen de yer aldı.

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Çakmak Yapı

Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı ile Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda üçüncülük elde etmişti.

Ballon d’Or ödül töreni, 30 Ekim’de Paris’te gerçekleştirilecek.