Dominik Livakovic, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic, İstanbul’a geldi. Hırvatistan’ın Zagreb kentinden havalanan özel uçakla İstanbul Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali’ne inen 28 yaşındaki file bekçisini sarı-lacivertli kulübün temsilcileri karşıladı. Hırvat kaleci, taraftarları selamladıktan sonra kendisine ayrılan özel araçla havaalanından ayrıldı.

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Dominik Livakovic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.