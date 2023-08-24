Dominik Livakovic, Fenerbahçe taraftarını selamladı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi Ülker Stadı'nda taraftarı selamladı.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe taraftarını selamladı
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi Ülker Stadı’nda taraftarı selamladı.

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Sahanın ortasına gelen Livakovic’e Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla destek verdi.

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Hırvat file bekçisinin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.