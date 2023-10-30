Dominik Livakovic, Letonya ve Ermenistan maçlarının aday kadrosunda

Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Dominik Livakovic, Letonya ve Ermenistan maçlarının aday kadrosunda
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye’nin de yer aldığı D Grubu’nda bulunan Hırvatistan, Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Hırvatistan Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile aday kadro duyurulurken, Fenerbahçe’de forma giyen file bekçisi Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman