Domuz avında arkadaşını vuran 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde domuzları uzaklaştırmak için gittikleri tarlada iddiaya göre arkadaşlarını vurarak ölümüne neden olan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 3 arkadaş tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak üzere İlyakköy köyü civarına gitti. 3 arkadaş farklı noktalara dağıldı. Bilgin B. ile Suat P. bir bölgeden gelen seslerin olduğu yöne iddiaya göre aynı anda ateş etti. Tüfeklerden çıkan kurşunla Kadri Can (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Bilgin B. ile Suat P., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Domuz avında hayatını kaybeden Kadri Can ise Lapseki Tarihi Gazi Süleyman Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.