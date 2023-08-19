Don Kazaklarının getirdiği fasulye coğrafi işaret aldı

Rusya’dan 280 yıl önce kaçarak Manyas’ın Kocagöl köyüne yerleşen Don Kazakları tarafından ülkemize tohumu getirilip ekimi yapılan Kazak fasulyesi, coğrafi işaret aldı.

1740 yılında Çarlık Rusyası’ndan kaçarak Manyas’a gelen Don Kazakları Manyas Gölü kıyısında bulunan kırsal Kocagöl’de Kazak fasulyesi yetiştirdi.

Manyas Gölü’nde tatlı su balıkçılığı yaparken bir kısmı ise yanlarında getirdikleri kendi adları ile bilinen fasulye tarımı yapmışlar. Nüfuslarının azalması ve evlilik sorunlarından dolayı 1962 yılında Rusya’ya geri dönüş yapan Don Kazakları üretimini yaptıkları fasulyeyi ikamet ettikleri Kocagöl köyündeki (Mahallesi) üreticilere de vererek üretmelerini sağladılar. Özellikle Manyas Gölü’nün yaz aylarında geriye çekilmesi ile milli topraklarda tamamen doğal olarak yetiştirilen Kazak fasulyesi böbrek şeklinde, kabuğundan ayrılmaması ve kolay pişimi ile tanınıyor. Damak tadı ile ülke çapında da haklı bir üne sahip Kazak fasulyesi, Bandırma Ticaret Odası Meclis üyesi, TOBB temsilcisi Fevzi Karakaş’ın önerisi ile Bandırma Ticaret Odası üzerinden ve çalışmaları sonrası coğrafi işaret aldı.

Karakaş yaptığı açıklamada, "Tescil yeni bir hayal ve yeni bir umuttur, bu ürün tamamen doğal şartlarda yetişmektedir. Bir değerimize de değer katmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi mirası çok güzel olan Kazak fasulyemiz ilçemizin Kocagöl Mahallesi ile Salur, Hamamlı mahallelerinde yetiştirilmektedir. Göl boyunda yetişen bu fasulye sarı koza ve kuru fasulye halinde tüketiliyor. İlçemizin bir fasulye şehri olacağına inanıyorum" dedi.