Dönem Sonu Etkinlikleri Renkli Gösterilerle Taçlandı

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evleri bünyesinde düzenlenen Dönem Sonu Etkinlikleri kapsamında; Sirtaki, ritim ve halk oyunları gösterileri ile bağlama dinletisi, Önder Yılmaz Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte sahne alan kursiyerler, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Geceye katılan Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, sahneye çıkan kursiyerlere şilt takdim ederek, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selam ve sevgilerini iletti. Kutlu, “Sanatla iç içe büyüyen bir Silivri için emek veren tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum” dedi.