Dönüş yolcuğuna geçen gurbetçi aile, Edirne'ye hayran kaldı

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler çalıştıkları ülkelere dönüş yolunda Edirne’ye uğrayarak burada tarihi camileri ve çarşıları dolaşıyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler, çalıştıkları ülkelere dönüş yolunda da yine aynı sınır kapısını tercih ediyor. Gurbetçiler sevinçle geldiği Kapıkule’den hüzün ve gözyaşıyla dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeden önce Edirne’ye uğrayarak tarihi noktaları geziyor, yemek yiyor ve alışveriş yapıyor.

İzinlerini memleketi Zonguldak’ta geçiren ve yaşadıkları ülke olan Almanya’ya dönüş için yola çıkan Gülden Bozacı eşi ve kızıyla birlikte Edirne’de konaklayarak çok merak ettikleri Selimiye ve diğer tarihi noktaları keşfe çıktı.

Eski payitaht Edirne’deki Eski Camii’de, Müslümanların kutsal mekanı Kabe’den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı)nı da görmeye giden Eliz ailesi, hayranlığını gizleyemedi. Cami ziyareti sonrası giriş noktasında bulunan bağış kutusuna bağışta bulunan minik gurbetçi Eliz Bozacı, örnek davranışı ile takdir topladı.

Minik gurbetçi Eliz Bozacı, kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’nde güvercinleri besleyerek Mimar Sinan Heykeli’nin yanına oturdu ve fotoğraf çektirdi. Kentin tarihi noktalarına hayran kalan gurbetçi aile, Cuma Namazı öncesi Selimiye Camii’ne giderek namaz kılmak istediğini belirtti.

"Selimiye Camii’ni görmeyi çok istedik"

Almanya’dan gelen Gülden Bozacı, "Memleketimiz olan Zonguldak’a gittik. Almanya’ya dönüş yolunda da Edirne’ye uğrayıp gezmek istedik. Edirne’yi çok sevdik tekrardan gelmek istiyoruz. İnşallah seneye daha uzun süre kalmak ve burayı detaylı gezmek isteriz. Tarihi camileri ve eserleri görmek istedik. Selimiye Camii’ni görmeyi çok istedik. Böyle tarihi yerleri yeni yeni keşfettik. Osmanlı torunu olmaktan gurur duyuyorum. Edirne’yi daha önce hiç araştırmadan görmeye ve tanımaya geldik. Cuma’ya denk geldik Selimiye Camii’nde namaz kılmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Osmanlı’yı tekrardan anmak ve eserlerini dünyaya duyurmanın çok güzel olduğunu söyleyen Bozacı, Mimar Sinan gibi bir mimarın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ve diğer yabancı ülkelerin de bilincinde olarak değer vermesini istediklerini aktardı.

Almanya’dan Türkiye’ye doğru yolculukta çok heyecan olduğunu belirten Bozacı, Türk Bayrağı’nın görünce çok duygulandıklarını ve tüylerinin diken diken olduğunu aktardı.

"Edirne’de en çok tarihi yerleri sevdim"

Edirne’de en çok tarihi yerleri sevdiğini söyleyen Eliz Bozacı, Edirne’de hem gezdiklerini hem de alışveriş yaptıklarını belirtti. Edirne’de sineklerin saldırısına uğradıklarını aktaran Bozacı, hayvanları çok sevdiği için caddedeki kuşları beslediğini ifade etti.

Edirne’ye hayran kalan minik gurbetçi Eliz Bozacı, tekrardan gelmek istediğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.