Balıkesir’de tren raylarından geçerken dorse kapağı açılan tır caddeyi buğday ile kapladı.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi 2. Gündoğan Mahallesi Atalay Caddesi ve 205. Sokakta yaşanan olayda, tır cadde bulunan tiren raylarından geçiş yaptığı esnada gevşek kalan dorse kapağı açıldı ve içerisinde bulunan buğday dorseden dökülmeye başladı. Dorse kapağının açıldığını ve yükünün boşaldığını fark etmeyen tır sürücüsü yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların tır şoförünü uyarması sonunda tır durdurulabildi. Dorse kapağı kapatılıncaya kadarki süreçte buğday cadde üzerine boşalmaya devam etti. Olay yerine çağrılan kepçe ile temizlik çalışmaları başlatıldı.