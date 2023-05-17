Dört dörtlük projede hasat başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Güleçköy’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilerek finanse edilen “ Dörtlü karışım kaliteli kaba yem üretiminin yaygınlaştırılması" projesi kapsamında düzenlenen tarla günü ile hasat başladı.

Tarla gününe Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Latif Candan, İl-İlçe Tarım ve Orman Şube-İlçe Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, kooperatif başkanları, özel sektör temsilcileri, teknik personel ve üreticiler katıldı. Tarla gününün açılış konuşmasını yapan Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, "İlçemizde Dörtlü karışım yem bitkisi ekimi ilk defa 2022 yılında yapıldı. Özellikle kuru tarım arazilerinde denemelerin iyi sonuç vermesi üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından projelendirilerek Bakanlığımız tarafından sağlanan finans ile üreticilerimize tohum desteği verilerek değişik köylerde Biga ilçemizde yedi, Çan ilçemizde dört üreticimiz tarafında 10 dekarlık alanda toplam 110 dekarda, Biga İlçemizde 61 köyde 78 üreticimiz tarafından 4 dekarlık alanlarda toplam 312 dekar alanda ekiliş yapıldı. Dörtlü karışım yem bitkisi % 35 macar fiği, % 35 yem bezelyesi, % 15 tritikale, % 15 yulaf karışımından oluşmakta. Özellikle kuru tarım arazilerinde verimi yüz güldürüyor. Üreticilerimiz tarafından önümüzdeki yıllarda alternatif bir kaliteli kaba yem bitkisi olarak geniş alanlarda yetiştirileceğini düşünüyorum" dedi.

Ardından konuşan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Latif Candan ise, "Hayvancılıkta maliyetlerin % 70 fazlası yem giderlerinden oluşmaktadır. Karlı bir hayvancılık yapabilmemiz için hayvanlarımızın tükettiği yemin büyük bir bölümünü kendimizin üretmesi gerekir. En azından, kaba yemi, kaliteli kaba yemi kendimizin üretmesi gerekir. Çanakkale de 214 bin büyükbaş, 825 bin küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır. Yıllık 960 bin ton yonca eş değerinde kaba yeme ihtiyaç duymaktayız. 700 bin dekar alanda 3 milyon ton yem bitkisi üretimimiz mevcut, buda 660 bin ton yonca eş değerinde yeme denk gelmektedir. Yaklaşık yıllık 280-300 bin ton yonca eş değerindeki kaba yem açığımız bulunmaktadır. Bizlerde İl/İlçe müdürlükleri olarak 2015 yılından bu yana yaptığımız projelerle kaliteli kaba yem üretimini arttırmak için çalışıyoruz. Dörtlü karışım kaliteli kaba yem üretiminin yaygınlaştırılması projesi bunlardan biri. Hasatlar sonucunda elde ettiğimiz sonuçları web sayfamız aracılığı ile tüm üreticilerimizle paylaşacağız. Projeyi 2024 yılında il genelinde uygulamak için çalışıyoruz. 2023 yılının bol, bereketli bir yıl olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Tarla günü üreticilerin sorularının cevaplandırılması ve hasadın tamamlanmasından ardından sona erdi.