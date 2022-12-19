Dört mevsim yeşil Edremit için

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde, mevsim şartlarına göre ağaçların budama çalışmalarına devam ediyor.

Edremit’te her yıl düzenli olarak yapılan budama çalışmaları mevsim geçişlerinde de devam ediyor. Ağaçların ihtiyaçları uzmanlar tarafından belirlenerek, tespit edilenlerin budaması gerçekleştiriliyor. Belediyenin sorumluluk alanı içerisindeki park ve yeşil alanlarda yapılan uygulamada hastalık direncinin artırılarak ağaçların uzun ömürlü olması sağlanıyor. Caddelerdeki refüjlerde de çalışan ekipler yaya ve trafik güvenliğini sağlamak için çevre düzenlemesi, temizlik gibi rutin çalışmalarına da devam ediyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalar belirlenen program dahilinde kent genelinde devam edecek.