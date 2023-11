Dört nesildir zeytinyağı üretimi yapıyorlar

TAKİP ET

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dedesinden devraldığı fabrikada zeytinyağı üretimi yapan Fikret Özdemir, hem mesleki tecrübesi hem de misafirperverliği ile mahallelinin gönlüne taht kurdu. Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Küçükdereli fabrikada Fikret Özdemir’i ziyaret etti.

Şahinler Mahallesi’ndeki vatandaşların Fikret amcası olan Özdemir, konuklarını fabrikada ağırladı. Zeytinyağı üretiminde tarihi tecrübeye sahip olan Özdemir, konuklarına fabrikayı gezdirdi. Özdemir, 1961 yılında dedesinden devir aldığı fabrikayı şimdilerde çocukları Tevfik ve Uğur Özdemir ile birlikte işletiyor. Fabrikayı, 1961 yılında askerlik dönüşünde dedesinden devir aldığını söyleyen zeytinyağı işletmecisi Fikret Özdemir, “Şu an dördüncü kuşak olarak fabrikamızı işletiyoruz. 1961 yılından bugüne kadar eski bir pres vardı. Yunan presi onu değiştirdik ve yukarıya aldık. Bu presler ile 2 bin yılına kadar devam ettik. Şimdilerde ise yeni makinaların çıkması ile el değmeden yağ üretiyoruz. Zeytinyağı konusunda iyi bir tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Randımanı olsun, yağın asidi olsun gördüğümde kararını veririm. Bize bağlı olarak 11-12 tane köyümüz var. Yıllardan beri herkesle dostuz. Eski zamanlarda fabrikaya gelen zeytinin kimin olduğunu bilirdim. O zaman numara vermek yoktu. Şimdi artık gelen her kasa zeytine numara veriyoruz. İçerideki yağın kimin olduğunu hiç bakmadan bilirdik. 2 oğlum var. Benden daha iyi duruma geldiler. Ben fabrikaya her gün geliyorum. Ama sadece dostlarımızı görmek için” dedi.

Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Tarık Erdil de, “Fikret amca benim baba dostum. Fikret amca artık çok az kalmış gelenek ve göreneklerimizi yaşatan inşaların başında geliyor. Fikret amca gönlü bol bir amcamız. Fabrikaya gelen kim olursa olsun çayını, tatlısını vermeden göndermez. Fikret amca Burhaniye’de yaşayan en eski zeytinyağı işletmecisi. Şu anda bu zeytinyağı işletmeciliği babadan oğula geçiyor. Artık her şey modernize olmuş durumda. Allah, Fikret amcaya uzun ömürler versin” dedi.