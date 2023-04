Doruk Bulut: '12 sıradayız, inşallah 12'den vuracağız'

TAKİP ET

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Doruk Bulut, seçim çalışmaları için bu sefer de kendi memleketi olan Değirmenköy'deydi. Siyasetin ilk yıllarında Değirmenköy'de, CHP Belde Başkanlığı görevini yapmış olan Doruk Bulut'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Önce esnaf ve kahvehane ziyaretlerini gerçekleştiren Değirmenköy'lü Milletvekili Adayı Bulut'a Silivri CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Silivri Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Melih Yıldız, İstanbul 3. Bölgeden bir başka CHP Milletvekili adayı olan Nazlı Akyüz, CHP Mahalle Başkanları ve birçok partili yöneticiler eşlik etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bulut ve ekibi bir yandan da vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ziyaretlerden sonra Kemal Bozkurt'un kahvehanesinde toplanan mahalle halkıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partililer vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi ve iktidara gelmeleri halinde yapacakları hizmetleri anlattı.



Esen: "İlçemizden bir vekili Ankara'ya göndermeye çok yakınız"

Silivri CHP İlçe Başkanı Berker Esen, vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Değerli Değirmenköylü hemşehrilerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün Mübarek Ramazan Bayramının 3. günündeyiz. Ramazan Bayramınızı kutluyoruz. Ve bugün aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bundan 103 yıl önce, TBMM'ni açan Gazi M.Kemal Atatürk, bu mutlu günü dünya çocuklarına armağan etmiştir. Bugün sizlerin karşısında olmaktan büyük övünç ve mutluluk duyuyoruz. Aramızda çok değerli isimler var. Demokrat Parti İlçe Başkanı ve ittifak ortağımız Halide Başkan bizlere eşlik ediyor. Sizlerle tanıştırmaktan büyük gurur duyuyorum. Pırıl pırıl genç bir kardeşimiz genç yoldaşımız milletvekili adayımız (Nazlı Akyüz) bugün bizlere eşlik ediyor. Mahalle Başkanlarımız, İlçe yöneticilerimiz, tüm parti yönetim kadrolarımız, hep beraber karşınızdayız, çalışıyoruz. Ama bir motivasyonla çalışıyoruz sahada. Çünkü bugün en büyük motivasyonumuz İlçemizden bir vekili Ankara’ya göndermeye çok yakınız. Bu vekil bugün aramızda Doruk Bulut. Değerli Değirmenköylü hemşehrilerim, zor günlerden geçiyoruz sıkıntılı, sancılı günlerden geçiyoruz. Uzun uzun burada siyaset konuşmayacağız. Sizlerle sohbet etmeye geldik bayramınızı kutlamaya geldik sizlerden helallik almaya geldik, destek istemeye geldik, tekrar geleceğiz. Önümüzde 25 günlük bir maraton var. Bizler kampanyaya hızlı başladık, sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizler Silivri’yi örgütlüyoruz. Milletvekili adaylarımız sağolsun bizi her gün ziyaret ediyor. Her gün farklı bir adayımız geliyor. Adaylarımız her gün farklı bir ilçeye gidiyor, yani yoğun bir tempodan geçiyoruz. İnşallah buradan alnımızın akıyla çıkacağız. Ve bu kötü gidişata bir dur diyeceğiz hep beraber. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yapacak olan irade de patron da sizsiniz. Sizler bize yetkiyi vereceksiniz, bizler bunu düzelteceğiz ve inşallah sizlerin desteği Allah'ın da takdiriyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı olarak, sizlerin evladı ve kardeşi olan Doruk Bulut ile Ankaraya göndereceğiz."



Akyüz: "Ülkem için üzerime ne görev düşecekse hazırım"

CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Nazlı Akyüz, konuşmasında şunları söyledi; "Bu mübarek günde karşınızda olup konuşabilme fırsatı sunduğunuz için gerçekten müteşekkirim. Hepinizin öncelikle Ramazan Bayramı’nı, sonra da hem çocuklarımızın torunlarımızın hem de kendine hala çocukluk hissedenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Benim ismim Nazlı Akyüz, aslen Trabzon Of'luyum. Siyaset bilimi alanında akademisyenim. Aslında İngiltere'de eğitim gördüm. Ama hiçbir zaman orada yaşamayı orada yerleşmeyi düşünmedim. Ben kendimi hep iyi bir tohum olarak adlandırdım. Ve kendi toprağıma gelip kendi toprağımda yeşermeyi hedefledim. Bu yüzden de bugün buradayım, ülkem için vatanım için toplum için bölgem için ne gerekiyorsa bu uğurda üzerime ne görev düşecekse hepsini yapmak üzere hazırım. Hepinizi saygıyla selamlayarak ben de sözü sevgili vekilim Sayın Doruk Bey’e takdim ediyorum."



"Benimle beraber olacağınızdan hiçbir şüphem yok"

"CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Doruk Bulut, Değirmenköy'lü hemşehrilerine hitap ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi; Aslında biraz heyecanlı, biraz duygusalım. Köyümüzün bu zamana kadar hiçbir seçim döneminde bir milletvekili olmamış. O motivasyonu üzerimde taşıyorum. O sorumluluğu üzerimde taşıyorum. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı öncelikle kutluyorum. Atatürk’ümüzün bize emanet ettiği Çocuk Bayramımızı da kutluyorum. Sizlerin Atatürk hassasiyetini gönülden biliyorum. Bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş bir kardeşiniz olarak, 15 yıl Belediye Meclis Üyeliğinden sonra çıkmış olduğum bu Ankara yolculuğunda, benimle beraber olacağınızdan hiçbir şüphem yok."



"Ankara'yı Silivri'ye getirmek için yola çıktık"

"15 yıl sıkıntısını çektiğimiz yerel iktidarlarla genel iktidar arasındaki köprüyü buluşturmak, Silivri'yi Ankara'ya götürmek değil, Ankara'yı Silivri'ye getirmek için yola çıktık. Cep telefonumuz değişmeyecek, köşe başındaki dükkanımız değişmeyecek, Allah'ın izni ve milletin isteğiyle milletvekili olduğumuzda, Değirmenköy’ümüzde, Silivri’mizde İstanbul'un seçim bölgemizde çok iyi hizmetlere imza atacağıma gönülden inanıyorum."



"Mazotun ÖTV'sini kaldıracağız"

"Aslında biz bir kahve toplantısı yapmaya gelmedik. Esnaf ziyareti yapmaya geldik. Sizler de bizi karşıladınız. Bu kalabalığa birkaç cümle söylemek zorunda kaldık. Ama benden duymanızı istediğim iki vaadimizle sözlerime son vermek istiyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarında, çilesini çektiğiniz mazotun ÖTV’sini kaldıracağız. Allah izin verir, Cumhuriyet Halk Partisi İktidara geldiğinde çiftçilik kredi borçlarını sileceğiz ve geri kalan kısmını da makul bir şekilde yapılandıracağız. Gübreye, tohuma inanılmaz destekler vereceğiz. %50 hibe vaatlerimiz arasında var. Bunları, (hepinizin, gördüğüm kadarıyla) çiftçi abilerimin burada olmasından dolayı söylemek istiyorum."



"12 sıradayız, inşallah 12'den vuracağız"

"12 sıradayız, inşallah 12'den vuracağız. Değirmenköy’de, Mümin Hoca çok denemişti kulakları çınlasın, ama olmamıştı. Seneler sonra, bana nasip oldu. Seçilebilir yerden milletvekili adayıyım İnşallah, sizlerin Ankara'da sesi olacağım, nefesi olacağım. Değirmenköy’ü Ankara'ya götürmeyeceğim, Ankara’yı Değirmenköy’e getireceğim. Bu sıcak karşılama, bu kalabalık ve güler yüzlü davranışlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıkacağınıza tekrar yürekten inanıyorum. Hepinize Saygılar sevgiler. Sunuyorum."

Kaynak:Ay Türk Haber