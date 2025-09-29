Doruk Bulut: 'Artık yalnızca bir nefer değil, yol gösteren yoldaşınızım'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Silivri İlçe Kongresi bugün coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olarak seçimlere giren Doruk Bulut, delegelerin güvenoyuyla CHP Silivri İlçe Başkanı seçildi. Seçim sonrası partililere seslenen Bulut, 27 yıldır süren örgüt emekçiliğini bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşadığını belirtti.

“47 yıllık yaşamımın 27 yılını bu partinin neferi olarak geçirdim” diyen Bulut, “Bu uğurda gece gündüz demeden köy köy, mahalle mahalle dolaştık. Halkımızla omuz omuza yürüdük. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla karşınızdayım” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemi “Artık yalnızca bir nefer değil; yol gösteren, rehberlik eden, sorumluluk alan bir yoldaşınız oluyorum” sözleriyle tanımlayan Bulut, partiyi hem Silivri’de hem Türkiye’de hak ettiği noktaya taşımak için mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı.

Doruk Bulut, konuşmasında mahalle temsilcilerine ve tüm üyelere teşekkür ederken, görev süresi sona eren CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür’e de özel bir parantez açtı. “Sayın Kömür’ün vizyonu ve katkısı bizlere güç ve cesaret vermiştir” diyerek teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda ise salonda büyük alkış alan şu sözlerle tamamladı:

“Bu davayı bugüne taşıyan sizlerin inancı, yarının zaferinin teminatıdır. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın örgütümüz, yaşasın halkın iktidarı!”