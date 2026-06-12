Doruk Bulut: 'Başkanımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz'
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında yürütülen soruşturmanın ardından CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut açıklamalarda bulundu.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut kamuoyuna açıklama yaptı.
Bulut, belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle birlikte süreci yakından takip ettiklerini belirterek, yaşanan gelişmelerden dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.
Silivri Belediyesi tarafından resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bulut, avukatlarla birlikte İstanbul Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne gideceklerini söyledi.
Doruk Bulut açıklamasında, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun halkın oylarıyla göreve geldiğini ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiğini belirterek, “Başkanımızın yanında olmaya ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut, açıklamasının sonunda Silivri halkına ve CHP teşkilatına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Soruşturma süreci devam ederken, yetkili makamlar tarafından yapılacak resmi açıklamaların da kamuoyu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.