Doruk Bulut: 'Birlikte Yürüdüğümüz Yol Arkadaşlarımızın Emeği Tartışma Konusu Olamaz'

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı tarafından dün akşam gerçekleştirilen örgüt toplantısında konuşan İlçe Başkanı Doruk Bulut, sahada görev alan parti üyelerinin emeklerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Eleştirinin siyasetin doğal bir parçası olduğunu dile getiren Bulut, ancak seçim sürecinde ve örgüt çalışmalarında aktif görev alan partililerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Konuşmasında, seçim dönemlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yürütülen saha çalışmalarına değinen Bulut, miting organizasyonlarından mahalle çalışmalarına kadar birçok alanda gönüllü olarak görev üstlenen partililerin özverili çabasının örgütün en güçlü yönü olduğunu ifade etti. Kadın kolları, gençlik kolları ve yönetim kurulu üyelerinin katkılarının parti başarısındaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Parti içi görüş ayrılıklarının demokratik süreçlerin bir parçası olduğunu vurgulayan Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bundan sonraki süreçte enerjisini iç tartışmalara değil, toplumun beklentilerine ve ülke gündemine yöneltmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini anlatmanın öncelikleri olduğunu belirten Bulut, örgütün bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Mahalle kongrelerinden ilçe yönetimine uzanan süreçte parti içi demokrasinin işletildiğini hatırlatan Bulut, delegelerin güçlü desteğiyle göreve gelen yönetimin sorumluluğunun farkında olduklarını ifade etti. Göreve başladıkları günden bu yana belediye çalışmalarına destek verdiklerini ve ülkedeki adalet mücadelesine katkı sunmayı sürdürdüklerini dile getiren Bulut, birlik ve dayanışma mesajı verdi.