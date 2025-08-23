Doruk Bulut, CHP Silivri İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP Silivri’de değişim çağrısıyla adaylığını açıklayan Doruk Bulut, “Silivri örgütümüzü daha güçlü yarınlara hazırlamak için bu yola çıktık” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Doruk Bulut, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sürece dair önemli mesajlar verdi. Gerçekleşen toplantıda konuşan Bulut, partinin yerelde ve genelde yakaladığı değişim rüzgârını Silivri’de de sürdürmek gerektiğini vurguladı.

“Partimizin değişim sürecinde görev aldım”

Bulut, CHP’nin son kongre ve kurultay süreçlerinde değişim hareketine destek verdiklerini hatırlatarak, “İl delegeliği ve kurultay delegeliği görevlerini üstlenerek Özgür Çelik ve Genel Başkanımız Özgür Özel’e destek olduk. Bizlere verilen görevi layığıyla yerine getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi bugün %37 oy oranıyla Türkiye’nin birinci partisiyse, biz de bu başarının bir parçasıyız” ifadelerini kullandı.

“Silivri’de de değişim zamanı”

Yaklaşık 25 yıldır parti içinde aktif görevler üstlendiğini söyleyen Bulut, ilçe örgütünde de yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi: “Silivri’de 17 aylık belediye yönetimimiz ve ilçe örgütümüzdeki mevcut süreç, partililerimiz nezdinde artık bir değişim beklentisini beraberinde getirdi. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bu kararı aldık ve yola çıktık.”

“CHP’yi Silivri’de daha yukarı taşıyacağız”

Partinin Silivri’de geçmişte yakaladığı başarıyı ileriye taşımak istediklerini belirten Bulut, “Cumhuriyet Halk Partisi Silivri örgütünü önümüzdeki genel seçimlerde daha sağlam adımlarla iktidara hazırlamak, oy oranlarımızı daha da yükseltmek için aday oldum” dedi.

“Geçmiş tecrübemiz bize güç veriyor”

Mevcut ilçe yönetimine emeklerinden dolayı teşekkür eden Doruk Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhuriyetimizin kurucu partisinin bayrağını Silivri’de daha yukarılara taşımak için arkadaşlarımızla göreve talip olduk. Tecrübelerimiz, yaptığımız görevler ve partimizle özdeşleşen karakterimiz bu yolda bize güç veriyor. Basın mensuplarımıza katılımları için teşekkür ediyor, Silivri Cezaevi’nde bulunan basın emekçilerine de selamlarımızı iletiyoruz.”