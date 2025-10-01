Doruk Bulut Mazbatasını Aldı
CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak seçilen Doruk Bulut, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı’nın 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 14. Olağan Kongresi’nde tek aday olarak yarışan Doruk Bulut, delegelerin oy birliğiyle ilçe başkanlığına seçildi. Bulut, bugün İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Yeni dönemde birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyeleri de kendisine eşlik etti.
Saat 16.00’da CHP Silivri İlçe Başkanlığı binasında yapılacak törenle, görev devir teslimi gerçekleştirilecek.