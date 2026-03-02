Doruk Bulut'tan ADD Kongresinde '1919 Ruhuyla Mücadele' Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, bugün gerçekleştirilen Atatürkçü Düşünce Derneği kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısında bulundu. Bulut, CHP ile ADD’nin tarihsel ve düşünsel bağlarına dikkat çekerek, iki yapının uzun yıllardır “omuz omuza” yürüdüğünü ifade etti.

“ADD, CHP’nin Yol Arkadaşıdır”

Konuşmasında önceki yönetime teşekkür eden, yeni yönetime ise başarı dileklerini ileten Bulut, ADD’nin CHP’nin siyasi yolculuğunda her zaman önemli bir paydaş olduğunu vurguladı. Silivri ve Türkiye siyasetinde derneğin katkılarının göz ardı edilemeyeceğini belirten Bulut, “Birlikte yürüdüğümüz her seçim sürecinde omuzdaşlığınızı hissettik” dedi.

1919 Vurgusu ve Cumhuriyet Mesajı

Bulut, konuşmasında 19 Mayıs 1919’dan başlayarak Kurtuluş Savaşı sürecine ve Cumhuriyet’in kuruluşuna atıfta bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetim anlayışının “Cumhuriyet” olduğunu hatırlatan Bulut, bu mirasın korunmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Atatürk’ün bağımsızlık ve onur anlayışına dair paylaştığı anekdotla salona seslenen Bulut, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir koşulda “hizmetkâr bir devlet” anlayışını benimsemediğini ifade etti.

“Ortadoğu’da Yangın, Türkiye’de Mücadele”

Bölgesel gelişmelere de değinen Bulut, Ortadoğu’daki gerilimlere işaret ederek Türkiye’nin hem dış politikada hem de iç siyasette kritik bir süreçten geçtiğini söyledi. CHP’nin ve sivil toplum kuruluşlarının demokrasi mücadelesini birlikte yürüttüğünü kaydeden Bulut, Silivri örgütünün de bu sürecin merkezinde yer aldığını belirtti.

“İlk Seçimlerde Değişim” Vurgusu

Konuşmasının sonunda yaklaşan seçimlere dikkat çeken Bulut, “Bu mücadele 1919’daki ruhla verilen bir mücadeledir” diyerek erken seçim çağrısında bulundu. CHP Genel Merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte değişimi gerçekleştireceklerini ifade eden Bulut, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongre, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.