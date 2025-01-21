Doruk Bulut'tan CHP'ye Yönelik Saldırılara Sert Tepki



“Adalet Sustukça Herkes Kaybeder”

Önceki dönem Silivri ve İBB Meclis üyeliği görevlerinde bulunan, 2023 seçimlerinde bölgemizden milletvekili adayı olan Doruk Bulut, CHP’ye yönelik saldırılara sessiz kalmadı. Bulut, son dönemde CHP’li belediyelere karşı artan soruşturmalar ve çıkarılan engellerin, yalnızca yerel yönetimlerin değil, milletin iradesine karşı bir müdahale girişimi olduğunu belirtti.

Doruk Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla açılan soruşturmayı bu girişimlerin en somut örneği olarak değerlendirdi.

“Her eleştiriyi tehdit, her farklı görüşü suç gibi görmek, sadece hukukun değil, aynı zamanda demokrasinin de ruhuna aykırıdır. ‘Hepimiz için adalet’ demekten asla vazgeçmeyeceğiz; çünkü biliyoruz ki adalet sustuğunda herkes kaybeder,” ifadelerini kullanan Bulut, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlerin korunması adına mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Bulut’un açıklamaları, CHP’li belediyelere yönelik baskılar karşısında kararlı bir duruş sergileyen partinin tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.