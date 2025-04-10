Doruk Bulut'tan CHP'ye ziyaret ve İmamoğlu'na destek
CHP 3. Bölge Milletvekili Adayı ve Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Doruk Bulut, CHP Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, 'Adayım Yanımda, Sandığım Önümde!' temalı imza kampanyası çalışmalarına destek verdi.
2023 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı ve 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Silivri Belediye Başkan Aday Adayı olan Doruk Bulut, CHP Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında parti örgütüyle bir araya gelen Bulut, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla başlatılan “Adayım Yanımda, Sandığım Önümde!” temalı imza kampanyasına katılarak desteğini sundu.
Doruk Bulut, kampanya çalışmalarına katkı sunan partililere teşekkür ederek, örgütlü mücadele ile halkın iradesinin en güçlü hale geleceğini vurguladı.