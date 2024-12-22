Doruk Bulut'tan Ekrem İmamoğlu ile Görüşme Mesajı: 'Her Şey Çok Güzel Olacak'

2024 yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Silivri Belediye Başkan Aday Adayı olan Doruk Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB’ye ait Emirgan’daki Beyaz Köşk’te bir araya geldi. İkili, öğle yemeği eşliğinde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede genel siyasetten yerel stratejilere kadar birçok konunun ele alındığı ifade ediliyor.

Doruk Bulut, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde CHP’nin bölgemiz milletvekili adayı olarak siyasi bir kimlik kazandı. Aynı zamanda Halk TV’nin İdari Müdürü olarak medya alanındaki tecrübesiyle de tanınan Bulut, görüşmeye ilişkin “Başkanımız ile görüştük. Soranlara çok selamları var… Her şey çok güzel olacak” diyerek CHP’nin iktidar iddiasını ve motivasyonunu ortaya koydu.