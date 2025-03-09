Doruk Bulut'tan İmamoğlu'na Destek Mesajı: 'Yanında Olacağım'

CHP Önceki Dönem Silivri ve İBB Meclis Üyesi, 2023 CHP İstanbul Üçüncü Bölge Milletvekili Adayı ve 2024 Silivri Belediye Başkan Adayı Doruk Bulut, Ekrem İmamoğlu’nun İzmir programına istinaden bir destek mesajı yayımladı.

Bulut, yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Koşullar ne olursa olsun, onun yanında olacağım. Bu mücadele, gerici ve otoriter siyaset ile ilerici ve halkçı siyaset arasında geçecek” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN İZMİR BULUŞMASI COŞKULU GEÇTİ

CHP’nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçime yönelik buluşmalarına İzmir’den başladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleştirilen İzmir Buluşması’na Manisa, Aydın, Muğla, Uşak ve Denizli’nin il, ilçe örgütleri ile belediye başkanları da katıldı.

On binlerce kişinin yer aldığı buluşmada “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı. Büyük coşkuyla karşılanan İmamoğlu, konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktığında, salondan gelen “Ceketi çıkar, kolları sıva” sloganları üzerine ceketini çıkararak ve kollarını sıvayarak konuşmasına başladı.

Doruk Bulut, bu güçlü başlangıcın önemli bir sürecin habercisi olduğunu belirterek, “İzmir’den yükselen bu cesur başlangıç, güçlü bir finalin habercisi olacak. Başaracağına yürekten inanıyorum” dedi.