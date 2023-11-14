Doruk Nilüfer afetlere karşı hazır

Özel Doruk Nilüfer Hastanesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ortaklığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) katılımıyla gerçekleştirdiği yangın tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Yaşanabilecek yangınlara karşı personelini hazırlamak ve hastalarının tahliyesini güvenli bir şekilde sağlamak hedefiyle Özel Doruk Nilüfer Hastanesi’nde gerçekleşen tatbikat, hedeflenen süre ve kurallar çerçevesinde başarıyla sonuçlandı. Hastane Afet ve Acil Durum Planı’nın (HAP) Başkanlığını Doruk Nilüfer Hastanesi Tıbbi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Gülseven Kılıçlı’nın üstlendiği tatbikata; Doruk Nilüfer Hastanesi Yönetimi, İş Güvenliği Uzmanı, hemşireler ve çok sayıda hastane çalışanı katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği yenidoğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım, 11 ve 12. katlarında yangın çıkarken, doğumhanede ise kimyasal madde saçılması gerçekleşti. Bunun üzerine hareket geçen olay yönetim ekibi, hedeflenen sürede içerisinde hasta ve çalışan güvenliği için izlenmesi gereken tahliye planını uyguladı.

Tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini ve afet senaryolarına karşı bilgilerini tazelediklerini ifade eden HAP Başkanı Tıbbi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Gülseven Kılıçlı, “Hastanemizde ilk etapta masa başı tatbikat ve akabinde uygulama tatbikatları organize ettik. Gerekli ulusal kodların verilmesi ile ilgili hastanede bulunan tüm çalışanlar bilgilendirildi. Tatbikat senaryosu gereği, erişkin yoğun bakım ünitesinde yangın çıkması ve yangının büyürken tahliye sırasında ise doğumhanede kimyasal madde saçılması gerçekleşti. HAP başkanlığında toplanan olay yönetim ekibi, durumu değerlendirdi ve harekete geçti. Yangına ilk müdahaleyi bölümdeki sorumlu hemşire arkadaşımız yaptı. Acil durum ekipleri 9,10,11 ve 12. katların tahliyesini gerçekleştirdi. Akabinde de itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Etkilenen bebeklere gerekli tıbbi müdahalede bulunuldu. Yangından etkilenen yardımcı sağlık personelimize de ilk yardım yapıldı. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı. Tatbikatta yer alan başta UMKE ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı olmak üzere başarılı şekilde tatbikatı gerçekleştiren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.