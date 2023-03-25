DOSAB ve DOSABSİAD'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan desteği

DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğinde hazırlanan ramazan erzak kolileri, deprem bölgesindeki ve Bursa’daki ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklığında hazırlanan erzak kolileri, deprem bölgesindeki ve Bursa’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkarıldı.

Sadece ramazan ayında değil yılın tamamında birlik ve beraberlik duygusuyla ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu yıl ramazan ayına, deprem ve sel afetlerinden dolayı hüzünlü bir merhaba dedik. Afetlerin ardından yaraların sarılması için büyük özveri gösterdik. Her yıl olduğu gibi bu ramazanda da DOSAB ve DOSABSİAD olarak hazırladığımız erzak kolilerimizin bulunduğu TIR’ı uğurladık. Dayanışma ayı olan mübarek ramazanda da yine tek yürek olarak afet bölgesindeki ve şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. El birliğiyle bu yaraların sarılması için DOSABSİAD olarak afetin ilk anından bu yana olduğu gibi, bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ramazan ruhunu yaşatacağız”

Ramazan ayında bölgedeki firmaların katkılarıyla birlik ve beraberliğin arttığını belirten DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da “Her yıl geleneksel olarak ramazan ayının ruhuna yaraşır bir birliktelik ve duyarlılıkla ihtiyaç sahipleri için hazırladığımız erzak kolilerimizin, bu yıl hem kentimiz hem de deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi DOSAB ve DOSABSİAD olarak ramazan ayının dayanışma ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için elimizden gelen tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle milletimize hayırlı ramazanlar diliyoruz” dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanvekili Levent Eski de “Bölgemiz açısından büyük anlam taşıyan bu çalışma ile yüreklere dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk konusunda bölgemiz örnek olmaya devam edecek” diye konuştu.