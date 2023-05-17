DOSABSİAD Başkanı Çevikel:

Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarlarına katılan DOSABSİAD üyesi firmaların katma değeri yüksek inovatif ürünlerle fuarın gücünü perçinlediğini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 54 firmayla bu yıl da fark oluşturduklarını söyledi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Ev Tekstili Fuarı’na, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) 54 üye firmasıyla katılım gösterdi. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olarak tekstilde güç birliğini perçinlemek adına bilhassa uluslararası nitelikteki fuarlara önem verdiklerini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bursa, ev tekstili sektördeki gücünü, tasarımdaki kabiliyetini her fırsatta ortaya koymasını bilmiştir. Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, sağladıkları yüksek katma değerle ihracatta da önemli bir yere sahip. İhracatçı için olmazsa olmaz nitelikteki fuarlardan birinde olmak, firmaların ihracattaki başarı ivmesini kuvvetlendirecektir. Katılımcı tüm firmalarımız, inovatif ürünleri ve çarpıcı tasarımlarıyla bir kez daha farkını göstermiştir. Küresel piyasalardaki daralma sinyallerine rağmen üretim ve yatırımdan vazgeçmeyen DOSABSİAD üyelerimiz, gözler önüne serdikleri gelişim ile bir kez daha bizleri gururlandırmıştır” diye konuştu.

Firmaların kalitesi, tasarımı ve son dönemde akıllı tekstil uygulamaları ile küresel rekabette ön plana çıktığını da belirten Çevikel, “Ev tekstili özelinde üretim konusunda sıkıntımız yok, en kalitelisini ve tasarım açısından en zengin niteliklisini üretebiliyoruz. Ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yapmak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya iyi tanıtmak, sunmak da gerekiyor. Yerli-yabancı binlerce alıcının akın ettiği fuar, işte bu anlamda sektörün ihracat iştahını artıracaktır. İhracat payımızı artırmaya katkı sunacağına inandığım bu fuara DOSABSİAD olarak katkı sunmaktan dolayı gururluyuz. Bölgesel, ulusal ve küresel fuarlarda daha etkin şekilde yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.