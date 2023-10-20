DOSABSİAD'dan Bursalı kadın girişimcilere destek

DOSABSİAD, kadın girişimcilerin ve üreticilerin ekonomiye katkısını artırma amacıyla Bursa’da 200 kişiye e-ticaret eğitimi verdi. Başkan Nilüfer Çevikel, “Kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenmesiyle toplumun da güçlenmesini hedefledik.” dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üretici kadınların ekonomiye katma değer sağlamasına destek olmaya devam ediyor. Kadın kooperatiflerinin ve üreticilerin ürünlerini ticaret sitelerinde değerlendirmek ve satışlarını kolaylaştırmak amacıyla; ShopSa Kadın Girişimcilere Destek Platformu işbirliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) katkılarıyla Bursa’daki üretici kadınlar, e-ticaret hakkında bilgilendirildi.

DOSABSİAD Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve 200 kadın üretici katıldı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri tarafından katılımcılara dijital pazarlama ve e-ticaret farkındalığı konularında önemli bilgiler aktarıldı. Seminer sonunda Başkan Nilüfer Çevikel tarafından katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

“Kadın güçlendikçe toplum da güçlenir”

Kadın girişimcilerin ve üreticilerin desteklenmesinin ekonominin sürdürülebilir büyümesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Başkan Nilüfer Çevikel, “Kadınların ekonomideki gücünün artırılması, sadece onların bireysel başarılarına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumların refahını artırır. Kadınlar ekonomik olarak güçlendikçe, aileleri ve toplumları da güçlenir. Bu nedenle, kadın girişimcilerin ve üreticilerin desteklenmesi, sadece cinsiyet eşitliği açısından değil, aynı zamanda ekonomik büyüme açısından da stratejik bir adımdır. E-ticaret, günümüzün dinamik iş dünyasında önemli bir yer tutuyor. İnternetin sınırsız potansiyeli sayesinde ürünlerinizi dünya genelinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırabilirsiniz. Bu eğitimlerle, katılımcılarımız dijital pazarlama ve e-ticaret konularında daha bilinçli hale gelmişlerdir. Unutmayalım ki, kadınlar güçlendikçe, ekonomiler ve toplumlar da güçlenir. Kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için canla başla çalışan ve eğitimimize büyük destek veren ShopSa kurucusu Demet Sabancı Çetindoğan’ateşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da yeni bir sayfa açıldı

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ise, “Bursalı kadın girişimcilerimiz ve üreticilerimizin başarısı sadece ülkemizde değil Avrupa sınırlarını da aşıyor. Avrupa’da 3 bin kişiye 1 kooperatif düşerken Bursa, 2 bin kişiye 1 kooperatif sayısıyla ilk sırada yer alıyor. Bugün burada, Shopsa ve DOSABSİAD işbirliği ile gerçekleştirilen bu eğitim programı ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bu eğitim programı, kadın girişimcilerimizin ve üreticilerimizin yeteneklerini daha da geliştirmeleri ve uluslararası arenada rekabet edebilmeleri için bir fırsat sunuyor. İş birliği, dayanışma ve eğitim, sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda Bursa’nın genel ekonomik büyümesini de artırmanın bir yoludur.Bursa’nın bu alandaki liderliğini sürdürebilmesi için, her birimizin katkısı çok önemli. Bu anlamda kadınlarımızdan bir an olsun desteğini esirgemeyen DOSABSİAD Başkanımız Nilüfer Çevikel’e teşekkür ederim” dedi.