DOSABSİAD üyesi 34 firma, Bursa'nın 250 büyük listesinde

DOSABSİAD üyesi 34 firma, küresel ekonomik daralma, yüksek maliyetler ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer aldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyesi 34 firma, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 26’ncı kez düzenlediği Bursa 250 Büyük Firma Araştırması 2022’de yer alarak üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, araştırma sonuçlarının bölgedeki firmaların zorlu şartlara rağmen gösterdiği üstün performansı gözler önüne serdiğini söyledi. Küresel daralma ve maliyet baskısı ile zorlu bir ekonomik süreçten geçildiğini dile getiren Başkan Çevikel, “Bu başarı, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Bursa’nın özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisindeki gücünü ve potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.” dedi.

İhracattaki güçlü büyüme ile bölgedeki firmaların direncinin arttığını da ifade eden Çevikel, “DOSABSİAD olarak, kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz. 2023’teki küresel belirsizliklere rağmen DOSAB’da faaliyet gösteren firmalarımız, güçlü duruşlarını bir kez daha göstermiştir. Sanayicimizin yanında olmaya devam ederken, ekonomik dalgalanmalara karşı çözüm odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, önümüzdeki süreçten daha güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.