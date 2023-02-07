Döşemealtı depremzedeler için tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu ve 10 ilde yıkıma neden olan afette tüm Türkiye olduğu gibi Döşemealtı’da tek yürek oldu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç depremin ilk saatlerinde oluşturduğu acil afet koordinasyon birimi yapılabilecek yardım ve destek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sırada Döşemealtı’nda da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan yardım toplama alanında hummalı çalışmalar sürüyor. Döşemealtı Belediyesi ekipleri afet bölgesine ulaştırılmak üzere 1 tır dolusu battaniye, soba, ısıtıcı, çocuk bezi ve maması, kadın pedi, hijyen malzemeleri, konserve kuru gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini yola çıkardı.

Ekipler Hatay’da çalışmaya başladı

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bir TIR, bir paletli iş makinesi, iki kamyon ile Hatay’a ulaşan ekipler iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Döşemealtı Belediyesinin afetzedeler için başlattığı yardım kampanyasına ilçenin dört bir yanından destek yağmaya devam ediyor. Vatandaşlar belediye hizmet binası ve Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ek binalarına yardım malzemelerini getirirken, belediye ekiplerine bu kampanya nedeniyle teşekkür ediyor.

“Acımız büyük”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, depremin ardından teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız çok büyük ve can kayıplarının artmamasını temenni ediyorum. Depremin ardından mesai arkadaşlarımla birlikte bir kriz masası kurarak çalışmalara başladık. İş makinelerimiz şuan Hatay’da enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında görev almaya başladı. Tüm arkadaşlarıma ve burada görev yapan herkese başarı ve kolaylık diliyorum” dedi.

“Kardeşlerimizin yanındayız”

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz tüm imkânlarımızla depremden zarar gören kardeşlerimizin yanındayız. Şuan 1 tır dolusu ihtiyaç malzemelerimiz yola çıktı. Vatandaşlarımız da bu kampanyaya duyarsız kalmayarak nasıl güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Herkese tüm hemşerilerime destekleri için teşekkür ediyorum. Gelen yardım malzemelerinin ayrımları ve paketleme işlemleri belediye hizmet binamızda devam ediyor. 2 tır dolusu daha afet bölgesine gidecek malzeme desteği geldi.“