DOST Projesi'ne katılan çocuklar tasarımlarını tanıttı

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Değişebilir Oyunları Sen Tasarla Projesi’ne katılan çocuklar, tasarımlarını tamamlayarak tanıttı.

Çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlayacak oyun elemanlarının ve alanlarının ortaya çıkmasını hedefleyen Değişebilir Oyunları Sen Tasarla (DOST) Projesi adım adım ilerliyor. İmzalanan protokol sonrası proje çerçevesinde çocuklar önce 3 hafta boyunca gerçekleştirilen tasarım atölyelerinde, 3 boyutlu düşünmeyi ve tasarım fikirlerini ifade etme yöntemlerini akademisyenlerden öğrenerek, tasarım becerilerini geliştirdiler.

Sunulan video ve görsellerle, geleneksel oyun elemanlarının dışında, kendi oyunlarını üretebilecekleri, değiştirilebilir, taşınabilir, farklı yerlerde kullanabilir oyun elemanlarını incelediler. Hayallerindeki oyun elemanları önerilerini çizip, maketlerini yaptılar ve kendi boyutlarında oyun elemanları üreterek, bedensel deneyimlerle onları kullanmayı tecrübe ettiler. Bu aşamaların ardından tasarım çalıştayına başladılar. Çalıştayda Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden gönüllü öğrenciler, çocukların ortak fikirlerini dinleyip, oyun elemanları tasarımını geliştirmelerine yardımcı olacak, çizim, kolaj, maket ve dijital tekniklerle tasarımlarını ortaya çıkardılar.

Ortaya çıkan ürünler Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda yapılan etkinlikte sergilendi. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz ile akademisyenler ve proje yöneticileri katıldı.

Tanıtım toplantısında söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projeye katılan çocukları kutladı. Projenin önemine dikkat çeken Başkan Erdem, “Benim yaşıma yakın olanlar hatırlayacaktır, bizim çocukluğumuzda zamanımızın önemli bir kısmı sokakta oyun oynayarak geçerdi. Oysa bugün, dünya nüfusunun neredeyse yarısı kentlerde yaşıyor ve sokakta oyun oynamak için güvenli alanlar bulamadıkları gibi çocuklar artık zamanlarının genelini bilgisayar ekranı karşısında sanal oyunlar oynayarak geçiriyorlar. Bunun ne kadar sağlıksız olduğunu biliyoruz ve kentlerde çocukların dış mekanda geçirdikleri süreyi artırarak sağlıklı gelişmelerine destek olmak istiyoruz. Kısaca DOST adı verilen Değişebilir Oyunları Sen Tasarla Projesi, işte bu düşünceden yola çıktı. Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle başlayan proje, Nilüfer’deki kamusal açık alanlarda çocuklara yeni oyun seçenekleri sunmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. 7-14 yaş gurubundaki çocukların katılımıyla 9 ay sürecek olan projenin ilk döneminde, projeye katılan değerli akademisyenlerin de desteğiyle çocuklarla 3 ayrı tasarım atölyesi ve bir tasarım çalıştayı gerçekleştirildi. Bu çalışmayla Nilüfer’deki kamusal açık alanlarda kullanılmak üzere, çocuklara kendi oyun alanlarını ve oyun seçeneklerini seçme imkanı sunmayı, taşınabilir ve oyun elemanlarını çocuklarla birlikte tasarlamayı amaçlıyoruz. Eylül ayına kadar devam edecek olan bu projenin sonunda eminim Türkiye’ye örnek olacak tasarımlar ortaya çıkacaktır” dedi.

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan da projenin önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Onların bu hayat içerisinde söz sahibi olmaları ve hayallerinin gerçeğe dönüşmesi gelecek adına çok önemli. Onlara söz vermek ve hayallerine sahip çıkmak çok değerli. Biz üniversite olarak topluma katkı sağlayacak işbirliklerini çok önemsiyoruz. Bizler kentimize bu şekilde sahip çıkmış oluruz. Projede emeği geçen herkese ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz da yaptığı konuşmada katılımın bir hak olduğunu dile getirdi. Nilüferli çocuklar olarak birçok projede yer aldıklarını ifade ederek, hem eğlendiklerini hem de geleceğe dair çok şey öğrendiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından projeye katılan çocuklar gruplar halinde çalışmalarını anlattı. Etkinlik sonunda Başkan Turgay Erdem çocukların tasarımlarını yakından incelerken, katılım belgelerini de vererek kutladı.

Nilüfer Belediyesi, oyun elemanlarının, prototiplerinin üretilmesinin ardından önümüzdeki Eylül ayında çocukların kullanımına sunmayı hedefliyor.