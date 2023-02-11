Dostluk maçının gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklar

Karabük’ün Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) takımı Karabük İdman Yurdu’nun kulüp başkanı Adem Aydım geliri depremzedelere gönderilmek üzere Zonguldak Kömürspor ile yapılması gündemde olan dostluk maçı ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Aydım, bilet gelirlerinin deprem bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacağı, aralarında rekabet bulunan iki komşu şehrin takımlarının dostluk maçıyla bir araya gelmesinin çok güzel bir etkinlik olacağını söyledi.

Aydım açıklamasında, "Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesinde Meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen 7.7’lik yıkıcı deprem sonrası birçok vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke olarak bu yıkıcı depremin yaralarını birlikte saracağımıza olan inancım tamdır. Sosyal medyada son günlerde gündeme gelen Zonguldak Kömürspor ile oynanması planlanan ve gelirleri deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak olacak bir dostluk maçının aynı coğrafyanın çocukları, kardeşleri, madenci ve işçi emekçi kentleri olarak güzel bir organizasyon olacağı kanaatindeyim. Zonguldak Kömürspor yönetimi ile yapacağımız ve teknik heyetlerimizle yapacağımız bir görüşme sonrasında, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ya da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak bir dostluk mücadelesini izlemeye gelecek olan iki takım taraftarlarının katkılarıyla amacımızın ortak paydada buluşmasına bizlerde destek veriyoruz. Ben bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Oynanması düşünülen Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor mücadelesinin hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yapacağı liglerle ilgili açıklamaya göre şekilleneceği öğrenildi.