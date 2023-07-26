Dövüş Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu getiren gençlere gurur karşılaması

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen ve 41 üniversitenin katıldığı Dövüş Sporları Şampiyonasında İstanbul Aydın Üniversite Karate Takımı, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

19-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, Avrupa Üniversitesi Sporları Birliğinin (EUSA) organize ettiği Dövüş Sporları Avrupa Şampiyonası’nda İstanbul Aydın Üniversitesi, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak genel klasmanda Avrupa Şampiyonu oldu. Takımda yer alan öğrenciler üniversitede düzenlenen karşılama töreni ile başarılarından dolayı tebrik edildi.

26 ülke, 41 üniversite ve 420 sporcunun katıldığı şampiyonada İAÜ Kata Erkek Takımı Avrupa Şampiyonu, sporcularından Kutluhan Duran Ferdi Avrupa Şampiyonu, Dicle Beyazıt Avrupa İkincisi ve Gülşah Uyumuz da Avrupa Üçüncülüğü elde etti.

Mustafa Aydın: “Sadece üniversitemiz adına değil ülkemiz adına da çok gururluyuz”

“Sadece üniversitemiz adına değil ülkemiz adına da çok gururluyuz” diyerek öğrencilerini tekrar tekrar tebrik eden Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Çünkü Türkiye değil Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Daha önceki yılarda da farklı alanlarda bu üniversite Avrupa şampiyonlukları kazandı. Mesela biz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez teniste de şampiyon olduk. Bugün de karatede Avrupa şampiyonluğunu getirdik. Tabi hem ülke hem devlet olarak spora çok önem veriyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün sporcuya vermiş olduğu bir değer var ve ondan sonra gelen bütün iktidarlar bu değerden hiçbir zaman geri durmadılar. Bugün de gelinen noktada bunun semeresini hep beraber görüyoruz. Bugün 400 küsur madalya, 200 küsur de kupa ile beraber zaten bundan 3 yıl önce Avrupa Spor Federasyonlarında da yılın üniversitesi seçilmiştik. Dolayısıyla gururluyuz, onurluyuz. Bütün sporcularıma, ülkeme özellikle bugün karate takımımıza bu başarılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kutluhan Duran: “Bu başarılarının devamı için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz”

İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Takım Kaptanı Kutluhan Duran ise “Başarıların devamı için gayret edeceğiz” diyerek şunları söyledi:

“Düzenlenen şampiyonada okul adına çok büyük bir başarıya imza attık. Bunun yanı sıra hem ferdi kategoride hem de takım kategorisinde ülkemize altın madalya kazandırdım. Bunun doğrultusunda da okulumuz genel klasman şampiyonu oldu. Çok mutluyum, çok emek verdik. Biz hem üniversitemiz adına hem de milli takım adına birçok başarılara imza atıyoruz ve bunun da devamının gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu okulun da bir parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum. Hocalarımıza, yöneticilerimize ve başkanımıza da bize verdiği emekler için ayrıca teşekkür ederiz.”