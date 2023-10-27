Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet'in acı ölümü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet Ali Sümer, akciğer enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti.

Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet'in acı ölümü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet Ali Sümer, akciğer enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti.

Körfez Alihocalar Mahallesi Ömerli Küme Evlerinde ikamet eden Muhammet Ali Sümer (7), akciğer enfeksiyonu sebebiyle vefat etti. Fabrika işçisi Cengiz Sümer’in 3. çocuğu olan Muhammet’in geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığı ve enfeksiyonun akciğerine atması neticesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özel eğitim alan Muhammet’in cenazesi Ömerli Cami’de kılınan namazın ardından Alihocalar Mezarlığında toprağa verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman