Down sendromlu Ayaz'a at üstünde terapi

Esenyurt’ta yaşayan down sendromlu Ayaz Efe, belediyenin At Binicilik Tesisi’nde aldığı eğitimle hem kaslarını geliştirdi hem de hırçınlığından kurtuldu. Küçük Ayaz, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile atları severek, birlikte binicilik deneyimi de yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği At Binicilik Tesisi, özel çocuklara umut oluyor. Bu çocuklardan bir tanesi olan down sendromlu Ayaz Efe Teke, 4 aydır tesiste binicilik eğitimi alıyor. 10 yaşındaki Ayaz, hippoterapi (at terapisi) ile hem dikkat becerisini ve kaslarını geliştiriyor hem de hırçınlığından kurtuluyor. Ailesiyle birlikte her gün tesise gelen Ayaz Efe, burada önce binicilik eğitmeniyle atları seviyor ve besliyor, ardından da eğitim alıyor. Ailesi, Ayaz Efe’nin aldığı binicilik eğitimlerinden sonra birçok olumsuz davranışından kurtulduğunu söylüyor.

“Amacımız çocukların hayvan sevgisini artırmak”

Vatandaşların atlı sporlarla tanışması için böyle bir tesisi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Bozkurt, “Çok mutluyum. Yavaş yavaş tesislerimiz artık gündeme geliyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Burası da atıl bir alandı, çok eğimli bir araziydi. Bu eğimli arazinin yaklaşık 12 bin metrekarelik kısmını binicilik okuluna çevirdik. 5 bin metrekaresi binicilik bölümünde, 7 bin metrekaresi de yeşil alan olarak muhafaza ediliyor. Buradaki amacımız, öncelikle Esenyurt’taki çocukların hayvan sevgisini artırmak. Kendi iç dünyalarındaki mutluluk düzeylerini artırmak. Ailelerin gelip burada hafta sonu güzel vakit geçirmelerini sağlamak” dedi.

“Kendini daha mutlu hissediyor”

Tesisi aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi olarak kullanmayı planladıklarını belirten Başkan Bozkurt, “Down sendromlu çocuklarımızın gelip burada hayvanlarla iletişim kurarak iyileşmelerini de sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir örneği var: Ayaz, down sendromlu bir hemşehrim, yaklaşık 4 aydır buraya geliyor. Babasıyla yaptığımız sohbette hırçınlığının geçtiğini, kendisini daha huzurlu ve mutlu hissettiğini öğrendik. Zaten gözlemliyorum, hayvanların beslenmesini de yapıyor. Onlarla iletişim kuruyor ve kendini daha mutlu hissediyor. Biz de böyle güzel şeyler yapınca çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esenyurt’ta ilk kez böyle bir tesis görüyoruz”

Atlarla iletişim kurmanın Ayaz’a olumlu yansıdığını belirten baba Yusuf Teke, “Ayaz buraya geldiğimizde atları gördü ve onlara karşı bağlılığı başladı. Hırçınlığı da azaldı. Atları bırakmıyor. Her gün buraya gelmek istiyor. Kendini daha çok geliştirdi. İnsanlara daha çok yaklaşmaya başladı. Herkes candan davranıyor ona. Dört aydır eğitim alıyor burada. Daha güzel olacak inşallah. Buraya koşarak geliyor. Böyle tesisleri gördükçe seviniyoruz. Başkanımız da bugün kendisiyle ata bindi, çok güzel oldu. Ondan Allah razı olsun. Esenyurt’ta ilk kez böyle bir tesis görüyoruz. Ben 20 yıldır buradayım, böyle bir şey görmedim. Beni geçtim benim çocuklarım da böyle bir güzellik görmedi. İnşallah daha güzel şeyler de olur” diye konuştu.