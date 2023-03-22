Down Sendromlu bireyler BAÜN'de fidan diktiler

“21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününde, Balıkesir Üniversitesi Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi iş birliğinde Çağış Yerleşkesinde fidan dikme programı gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği ve Yarış Ortaokulundan TEMA gönüllüsü izcilerin de katıldığı etkinlikte, Çağış Yerleşkesinde belirlenen alanda fidanlar toprakla buluşturuldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve üniversite üst yönetimi de etkinliğe katılarak, Down sendromlu bireyler ve aileleri ile birlikte fidan dikti. Rektör Oğurlu, programın ardından etkinliğe katılanlara ve destek veren kurumlara teşekkür ederken, Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sibel Karaca Sivrikaya da Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya destekleri dolayısıyla teşekkür etti.