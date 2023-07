Down Sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi

Balıkesir Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali yapıldı. Aydın, Denizli, Bartın ve Bandırma’dan katılan özel sporcular hem eğlendi, hem sosyalleşti.

Halk Oyunları Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Balıkesir Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali, Balıkesir Valiliğinin himayelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Kent Konseyi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Esas AVM’ de gerçekleştirildi.

Çeşitli illerden katılım sağlayan Down sendromlu bireylerden oluşan ekipler için öncelikle konaklayacakları GSB Hasan Basri Çantay Yurdunda Kaynaşma ve tanışma eğlencesi düzenlendi. Uluslararası 75. Yıl Gençlik Merkezi Müzik Gurubu eşliğinde doyasıya eğlendiler. Kent Merkezi, BBB Dijital Gençlik Merkezi, Çocuk Köyü Gezisi, MSÜ Kara Astsubay MYO gezisi ile şehri tanıma fırsatı yakaladılar. Balıkesir Down Sendromlular Halk Oyunları ve Dans Festivali Açılış Korteji ise Zağnos Paşa Cami, AHP Meydanı, Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi, Stadyum Caddesinden Atatürk heykeli önünde son buldu.

Balıkesir Esas AVM’de gerçekleştirilen festivale Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman katıldı. Halk Oyunları ve Dans Festivalinde özel bireyler yeteneklerini sergiledi. Gösteriler sonunda ekiplere anı madalyaları takdim edildi.

Down sendromlu çocuklar halk oyunlarıyla sosyalleşiyor

Festivalin açılış konuşmasında özel bireylerimizin her zaman yanında olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Çocuklarımız, gençlerimiz bizim motivasyon kaynağımız. Onların gelişimine destek olmak amacıyla sürekli projeler üretiyor, çalışmalar yapıyoruz. Yine paydaşlarımız ile birlikte özel sporcularımız için çeşitli spor etkinlikleri yürütüyoruz. Halk dansları ile özel bireylerimiz, hem eğleniyor hem de hareket ederek egzersiz yapmış oluyor. Aynı zamanda sosyalleşerek hayattaki becerileri, kendilerine olan güvenleri artıyor. Bu düzenlediğimiz etkinliklerle, kendilerini yönetebilen, üretken bireyler olmalarını sağlıyoruz. Sosyal hayatta var olduklarını, yapabildiklerini topluma göstermek amacıyla becerilerini ortaya çıkaracak faaliyetlere katılımlarını önemsiyoruz. Halk oyunları ekipleri de bunlardan biri. Öğrenerek ve eğlenerek bir ortam oluşturmanın farkına varıyorlar. Diğer tüm özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız gibi, down sendromlu bireylerimizin de her gün, her an yanında olduğumuzu bu gün vesilesiyle tekrar hatırlatırız. Yeteneklerini en güzel şekilde sergileyen ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.