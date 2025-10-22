Down sendromlu Elanur, yüzmede birinci oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki down sendromlu Elanur Gençoğlu, katıldığı Kocaeli Down Sendromlular Yüzme Yarışları’nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle spor hayatına devam eden Elanur Gençoğlu, azmi ve inancıyla elde ettiği şampiyonlukla ailesine ve ilçe sakinlerine gurur yaşattı. Başarısının ardından Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da genç sporcuyu Uzunbey Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek tebrik etti. Ziyarete AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş da eşlik etti.

Başkan Kocaman, genç sporcuyu kutlayarak, "Elanur, seninle gurur duyuyoruz. Bu azmin ve başarın hepimize örnek olsun. Sen Kartepe’nin parlayan yıldızısın başarıların daim olsun" ifadelerini kullandı.