Down sendromlu öğrencilerden Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi

Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için çıktıkları sahnede Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi yaptı.

Down sendromlu öğrencilerden Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için çıktıkları sahnede Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi yaptı.

Kırklareli’nde Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

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Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim göre öğrenciler Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi yaptı. Gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni aldı.

Gösteriye katılan Vali Uğur Turan, öğrencileri tebrik etti.

Öte yandan down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisini gezildi.