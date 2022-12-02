Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası'nda mutlu sona Bağcılar ulaştı

Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası müsabakaları tamamlandı. Organizasyonda, Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona, 6 ilden 72 özel sporcu katıldı.

"Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Down Sendromlular Futsal Milli Takımımız, 2019 yılında Avrupa’da yapılan şampiyonaya gitmek için bize geldiklerinde onlara bütün desteği vereceğimizi söylemiştik. İlk gittikleri şampiyonada Avrupa üçüncüsü oldular. Ardından 2021 yılında Avrupa birinciliğine ulaştılar. Dünya Kupası’na gitmeden önce Kocaeli’de kamp yapmışlar ve bizi ziyarete gelmişlerdi. Onlara dünya şampiyonu olmaları yolunda büyük destekçileri olacağımızı söyledik. Oyuncularımızda inandılar ve inanılmaz bir performans gösterdiler. Onlar dünya şampiyonu olana kadar tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

"Avrupa ve Dünya Şampiyonası düzenlemek üzere bütün şartları oluştururuz"

Uluslararası arenada Down Sendromlular Futsal Turnuvası’na ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Başkan Büyükakın, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımız burada. Dünya ülkelerini rahatlıkla davet edebilir. Kocaeli’de tüm imkanları seferber eder, burada Avrupa ve Dünya Şampiyonası düzenlemek üzere bütün şartları oluştururuz. Yeter ki, Dünya Özel Sporcular Federasyonu ikna edilsin. Biz burada en iyi şekilde ev sahipliği yaparız” diye konuştu.

29 Kasım’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçlar ile start alan Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda Bağcılar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, grup müsabakalarını ilk sırada tamamlayarak adlarını finale yazdırdı. Nefesleri kesen Türkiye Kupası final mücadelesini Resul Orakçı’nın golleri ile 3-1 kazanan Bağcılar, Kocaeli’de Türkiye Kupası’nı kazanma sevinci yaşadı.

Ödüller sahiplerini buldu

Final maçının ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon olan Bağcılar, ikinciliği elde eden Kağıtspor ve üçüncü olan Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Sporcular Spor Kulübü’nün kupaları ile turnuvaya katılım sağlayan takımların madalyalarını Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve Büyükşehir Kağıtspor Başkanı Ali Yeşildal verdi.