Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası'nı Bağcılar Belediyesi kazandı

Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası müsabakaları sona erdi. Zorlu geçen turnuvada rakiplerini yenen Bağcılar Belediyesi Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü birinci olarak kupayı kazanan taraf oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası müsabakaları tamamlandı. 29 Kasım’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçlar ile start alan Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’nda Bağcılar Belediyesi Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, grup müsabakalarını ilk sırada tamamlayarak adlarını finale yazdırdı. Nefesleri kesen Türkiye Kupası final mücadelesini 3-1 kazanan Bağcılar Belediyesi, Türkiye Kupası’nı kazanma sevinci yaşadı.

Desteğimizi sürdüreceğiz

Büyük başarı elde eden mavi beyazlıları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kısa süre önce kurduğumuz futsal takımımız, katıldıkları ilk turnuvada şampiyon oldular. Büyük bir performans sergileyen oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. Onların bundan sonra katılacakları bütün organizasyonlarda aynı başarıyı sürdüreceklerine inanıyorum. Bunun için gereken kendilerine gereken bütün desteği sürdüreceğiz” dedi.

29 Kasım - 2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona 6 ilden 72 özel sporcu katılmıştı.