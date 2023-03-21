Down Sendromu farkındalık gününde özel çocuklar mutfakta buluştu

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlileri, özel çocuklarla birlikte mutfağa girdi. Çocuklar mutfak atölyesinde profesyonel aşçılarla yemek yaparak sosyalleşme fırsatı buldular.

Altınbaş Üniversitesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde down sendromlu çocuklarla birlikte etkinlik gerçekleştirdi. Bağcılar Belediyesi’ne ait Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında gerçekleştirilen etkinlikte Öğretim Görevlileri Gökhan Taşpınar ve Yaşar Sevimli çocuklarla birlikte karides kokteyl hazırladı. Özel çocuklar, gastronomi akademisyenleri eşliğinde karidesin nasıl pişirildiğini ve ayıklandığını öğrendi. Karidesleri kendi elleriyle hazırlayan çocuklar, ürünlerini tabaklama yapıp sundu. Etkinlikle birlikte çocuklar yemek yaparak, hem sosyalleşti hem de eğlendi.

“Mutfak atölyeleri sosyalleşme açısından gayet etkileyici oluyor”

Altınbaş Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar “Down sendromlu kardeşlerimizle beraber mutlak atölyesi yaptık. Mutfak atölyelerinin en güzel yanı sosyalleşme açısından gayet etkileyici olmasıdır. Çocuklarımıza karides ve mayonez yaptırdık. Amacımız beraber yemek yaparak sosyalleşmek ve onları da mutluk etmek.” dedi.

“Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Sorumlusu Elif Karaarslan ise “Bugün Birleşmiş Milletlerin 2011 yılında ilan ettiği 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü anısına Altınbaş Üniversitesi ile birlikte bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz etkinliğin temel amacı down sendromluların toplumsal farkındalığını oluşturmaktır. Onların toplumdaki yerini güçlendirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Birlikte karides kokteyli yaptık. Öğrencilerimiz keyifli vakit geçirdi.”