DP World, Türkiye'de uzaktan kontrol edilebilen vinçleri kullanan ilk liman işletmecisi oldu

DP World Yarımca, çalışmalarında uzaktan kontrol edilebilen elektrikli vinçleri entegre eden Türkiye’deki ilk liman oldu. Terminaldeki iş kazalarında önemli bir azalmaya yol açan "Sıfır Tolerans" uygulamasının bir parçası olan bu yöntemle Yarımca Limanı’ndaki kayıp zamanlı iş kazaları 2018’den bu yana yüzde 50 oranında azaldı.

DP World’ün 2022 yılında yaptığı açıklamaya göre, temel güvenlik uygulamalarına ve ekipman iyileştirmelerine 80 milyon Euro yatırım yapılarak Avrupa portföyünde yaralanma riskinin yüzde 40 oranında azaltıldığı bildirildi. 8 uzaktan kontrol edilebilen elektrikli rıhtım vinci ve 8 uzaktan kontrol edilebilen elektrikli portal vinci, terminalde güvenliği artırmak için dünya genelinde bir pilot proje çerçevesinde devreye alındı. Limandaki vinçler, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kumanda odasında bulunan eğitimli ve yetkin personeller tarafından yönlendiriliyor. Önlerinde bulunan ekranlardan hem vincin hem de konteynerin etrafını farklı açılardan gören operatörler, kumandalar aracılığıyla kontrollü bir şekilde operasyonları gerçekleştiriyor. Ayrıca rıhtım vinçlerinin farklı noktalarında bulunan hareket sensörleri operatörlerin konteynerin her noktasına hakim olmasına yardımcı oluyor. Muhtemel hatalarda devreye giren sensörler, gerçekleşebilecek kazaları engellemeye yardımcı oluyor. Hayata geçirilen bu uygulamayla hem iş kazalarının azaltılması hem de operasyonların kusursuz gerçekleşmesi hedefleniyor.

"Terminalimizdeki güvenlik önlemlerini nasıl iyileştirdiğimizle gurur duyuyoruz"

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, "Yeni teknolojilerin tanıtılması ve işlemlerimizin dijitalleştirilmesi, işlerin genellikle güncelliğini yitirmiş araçlarla yapıldığı bir sektörde verimliliği önemli ölçüde artırdığını göstermiştir. Bu tür uygulamaların bilinçlenmeyle birlikte kullanılması aynı zamanda daha güvenli bir çalışma ortamına da yol açar. ’Sıfır Tolerans’ projemiz, güvenlik önlemlerinin ve teknolojinin birleşik gücünün bir kanıtı olmuştur ve bu projeyle terminalimizdeki güvenlik önlemlerini nasıl iyileştirdiğimizle gurur duyuyoruz" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz"

Sıfır Tolerans adını verdikleri projenin de ortaya çıkış amacını ve hedeflerini açıklayan DP World Yarımca Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik Müdürü İsmail Karaçam, "2018 yılında ‘Sıfır Tolerans’ projesine başladık. Projeye başlama sebebimiz limanımızdan hizmet alan ve limanımıza hizmet veren paydaşlarımızın iş güvenliği ve sağlığı konusunda farkındalığını arttırmak. İş sağlığı ve güvenliği kuralları konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle kamyon şoförleri araç kabininden iniyorlar ve konteyner istifleri arasında dolanıyorlardı. Hiçbir şekilde kişisel koruyucu ekipman giymiyorlardı. Bu da onlar açısından ciddi bir hayati risk oluşturuyordu. Bu riskleri kontrol etmek amacıyla bu projeyi başlattık. İlk adım olarak da projenin çerçevesini belirledik. Proje çerçevesine DP World Yarımca çalışanlarını, kamyon şoförlerini, yüklenici çalışanlarını, gümrük müşavirlerini ve ziyaretçileri aldık. Daha sonra çerçeveye bağlı olarak proje hedefimizi belirledik. Projenin hedefi de; çerçeveye giren tüm bu paydaşlarımızın sağlık, emniyet, çevre, güvenlik farkındalıklarının artırılması. Böylece limanımızdan hizmet alan ve limanımıza hizmet veren tüm paydaşların iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve limanımızdaki tehlikeler ile bu tehlikelerden kaynaklanan risklerle ilgili daha kolay algılamaları, risklerden korunmalarını hedefledik. Bu çerçevede, kamyon şoförleri ve gümrük müşavirleri için eğitimler hazırladık. Bu eğitimler çevrimiçi olarak internet bağlantısı bulunan herhangi bir yerden alınabiliyordu. Ayrıca limanımızın girişlerine 5 farklı kiosk yerleştirdik. Limana gelmeden eğitim almayı unutan kişiler de eğitimlerini bu kiosklardan alabileceklerdi. Eğitim almayan kişilerin de limana girişine müsaade etmedik. Tüm kamyon şoförleri için kartlı bir sistem oluşturduk. Eğitimlerini aldıktan sonra kendilerine birer kart verildi. Bu kartlara aldıkları eğitimler işlendi. Eğitimlere bağlı olarak da ceza matrisi oluşturuldu. Limanımızda proje çerçevesine giren kişiler herhangi bir sağlık, emniyet, çevre, güvenlik kuralını ihlal ettiklerinde kendilerine ceza puanı verdik. Örneğin; bir şoför hız limitin aştıysa 2 ceza puanı alıyor, emniyet kemerini takmadıysa 2 ceza puanı daha. 4 puana ulaşan kişinin limana girişini 1 hafta engelledik. Eğer kişi 6 puana ulaşıyorsa 3 ay boyunca limana girişi engelleniyordu. Bu şekilde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili farkındalık ve kültür oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Rıhtım vinçleri nedir?

Rıhtım vinçleri, birbirleriyle çarpışmayı engelleyen çarpışma sensörleri ile donatılmış, terminal çalışanları için ek bir koruma sağlıyor. Uzaktan kontrol edilebilen vinçlerin entegrasyonu, terminal bölgesindeki yaya trafiğini azaltmış böylece terminal trafiğini rahatlatmış, liman içindeki kamyon şoförlerini, yüklenici çalışanlarını, gümrük müşavirlerini ve ziyaretçilerin limanda güvenli bir şekilde bulunmalarını sağlıyor. Bu projeyle birlikte, limana girmek isteyen tüm terminal operatörler; kamyon şoförlerinden, gümrük personellerine ve ziyaretçilere kadar herkesin güvenliğini artırıyor. Bu yaklaşım, DP World’ün sorunları önceden tespit etmesine ve ele almasına yardımcı olurken, işyerindeki yaralanma riskini önemli ölçüde azaltıyor. DP World’ün yeni teknolojiler ve ekipmana yatırım yapma çabası, aynı zamanda terminal çalışanlarının becerilerini geliştirirken güvenliği artırma yolunda önemli bir adım oluyor. Güvenlik önlemleri veya uzaktan kontrol edilebilen vinçlerin kullanımıyla ilgili eğitimler gibi çalışan eğitimine yapılan yatırımlar, endüstrinin insan gücünden gelecekte beyin gücüne doğru daha da yaklaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunuyor.