DPÜ-AKUK 7 kişiyi enkazdan kurtardı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu, (DPÜ-AKUK) görev yaptığı Hatay’ın Antakya ilçesinde 7 vatandaşı göçüğün altından kurtardığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde görev yapan DPÜ AKUK, Esenlik Mahallesi’nde bir binanın enkazından anne, baba ve bir çocuğunu kurtarmayı başardı.

DPÜ AKUK Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Hakan Aykul, 7 Şubat günü itibariyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı ekiplerin 7 vatandaşı enkaz altından çıkardığı bilgisini verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin tüm birimleriyle yardımlarını sürdürdüğünü kaydeden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Hamdolsun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu (DPÜ AKUK) ekibi 35 saat sonra bir aileyi kurtarmaya vesile oldu. Toplam 7 vatandaşımızın hayata tutunmasını sağladık. AFAD ile eş güdümlü biçimde çalışan DPÜ AKUK ekibini tebrik ediyorum. Kendileri üniversitemizin ve ilimizin gururu oldular” dedi.

“DPÜ ayni ve nakdi yardımlara devam ediyor”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak ayni ve nakdi yardımlara devam ettiklerini söyleyen Rektör Uysal, ”Bu çerçevede en çok ihtiyaç olan malzemelerden oluşan yardımlarımızın birinci postasını Valiliğimizin gösterdiği toplama noktasına bugün teslim ettik. Kızılay Başkanlığımıza bir otobüs tahsis ettik. Diğer araçlar ve gönüllülerle birlikte bölgeye gitmek için bugün yola çıktılar. Teknokent yönetim kurulumuz da özel gündemle toplandı ayni ve nakdi yardım kararı aldı. Üniversitemizde tahsil gören deprem bölgesi olan 10 ilimizde ikamet eden 2 bin 622 öğrencimize ulaşmaya ve durumlarını öğrenmek için çalışma başlattık. Bu büyük felakette tüm imkanlarımızla yardım etmeye çalışıyoruz. Gün, el ele verme günüdür. Yardım etme, felaketzedelerin yanında olma günüdür. Gün, aziz milletimize ve devletimize sevgi ve bağlılığımızı gösterme günüdür. Rabbim vefat eden vatandaşlarımıza rahmet etsin. Yaralılarımıza acil şifalar versin” diye konuştu.