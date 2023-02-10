DPÜ'den deprem bölgesine gıda ve personel desteği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’a gıda ve temizlik ürünleri ile personel gönderdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin temas kurduğu kamu görevlileri tarafından Hatay’ın ihtiyaç duyduğu eşya ve personel bilgisi alındıktan sonra yapılan çalışma sonucu 24 güvenlik görevlisi, 7 teknisyen, 2 elektrikçi, 6 şoför bölgede görevlendirildi. Bununla birlikte 3 ton su, çok sayıda ve çeşitte gıda ürünü ve temizlik malzemesi, el feneri, pil, powerbank, jeneratör ipi, yağı ve yakıtı, ispirto ve ispirto ocağı, tüp, ilk yardım malzemesi de personeli Hatay’a taşıyan otobüsle bölgeye gönderildi.

Yola çıkmak için hazırlanan otobüsü ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Şahmurat Arık ve Genel Sekreter Yusuf Çetin, görevlendirilen personele iyi yolculuklar ve görevlerinde başarılar diledi.