Dr. Ahmet Özkul 'Hayatın içinde olun iz bırakın'

BTÜ Konuşmaları’nın konuğu Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Gerçek başarı, işletmeleri kurumsallaştırarak yönetimi ikinci kuşaklara devredebilmekten ve topluma katkı sağlayacak projelerde var olmaktan geçer. Dolayısıyla hayatın içinde olun, iz bırakın" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen BTÜ Konuşmaları’nın 5’nci sezon 46’ncı bölüm konuğu, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür" başlıklı konuşmasını yapan Dr. Ahmet Özkul, Hayat Hastanesi’nin ve Türkiye Hayat Sağlık Vakfı’nın kuruluş ve büyüyüş serüvenini, sosyal sorumluk çalışmalarını öğrencilerle paylaştı.

Hayat Hastanesi’nden Hayat Sağlık Grubu’na uzanan yolculuk

Dr. Ahmet Özkul, 1978 yılında temelleri atılan Hayat Hastanesi’nin bugün Hayat Sağlık Grubu çatısı altında büyüdüğünü anlattı. Dr. Özkul, "Hedefim her zaman işlerimi ikinci nesle aktardıktan sonra sosyal sorumluluk alanlarında yer almak, bir vakıf kurarak topluma katkı sağlamaktı. Bu amaçla 2014 yılında Türkiye Hayat Sağlık Vakfı’nı kurduk. Çünkü birikimi,topluma fayda sağlayacak projelere dönüştürmek çok önemli" dedi.

"Gerçek öğrenme yaşarken başlar"

Girişimcilik ve sosyal sorumluluk üzerine deneyimlerini öğrencilere aktaran Dr. Özkul, "Gerçek başarı, işletmeleri kurumsallaştırarak yönetimi ikinci kuşaklara devredebilmekten geçer" dedi.

Dr. Özkul, iş hayatına erken yaşta adım atmanın önemine vurgu yaparak, "Üniversiteyi bitirince hayatla karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle mezun olduktan sonra değil, öğrencilik yıllarınızdan itibaren iş hayatına adım atmalısınız. Çevre ilişkilerinizi iyi kurar, kendi mesleğinizle ilgili çalışmalar yaparsanız hayata bir adım önde başlarsınız. Çünkü gerçek öğrenme, yaşarken başlar" diye konuştu.

"Yazın, üretin, iz bırakın"

Dr. Özkul, öğrencilere not tutmanın, yazmanın ve düşüncelerini kayıt altına almanın önemini hatırlatarak,"Kitap yazmak, günlük tutmak çok değerli. Yazmak, insanın tecrübesini ortaya koyar. Geliştirerek, çalışarak siz de güzel şeyler yazabilecek hale gelebilirsiniz. Bugün Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde öğrenim görüyorsunuz. Bu nedenle sıkı durun, hedeflerinizi yüksek tutun.Okuduğunuz meslekle ilgili alanlarda aktif olun, hayatın içinde olun" ifadelerinde bulundu.

"Sosyal sorumluluk kalıcı bir iz bırakır"

Toplum yararına yapılan çalışmaların önemine değinen Özkul, "Sosyal iz bırakan çalışmalar içinde olmak çok önemli. Çevre ilişkileri ve altyapı bir yere kadar geliştirilebilir ama asıl ilerleme büyük düşünmekle olur" dedi.

Girişimcilikte başarının temelinde adanmışlık, sabır ve amaç sahibi olmanın yattığını belirten Özkul, "Girişimci; kendine güvenen, ısrarcı, çalışkan ve sorun çözücü olmalı. Sosyal alanlarda yer almak insana çok şey kazandırır" dedi ve BTÜ’de karşılaştığı vizyondan çok etkilendiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın,Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul’a plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.