Dr. Erdal Ünal Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atandı

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimliğine Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdal Ünal atandı.

Balıkesir Devlet Hastanesinde görev değişimi eski Başhekim Op. Dr. Musa Yılmaz Yıldırım’ın yerine yine aynı hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdal Ünal atandı.

Balıkesir Devlet Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapan göz hastalıkları uzmanı Musa Yılmaz Yıldırım’dan boşalan Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimliğine ise Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Ünal atandı. Balıkesir Devlet Hastanesi’nde 20 yıldır görev yapan Op. Dr. Erdal Ünal 10 yıl da Başhekim Yardımcılığı yaptı. Başhekimlik görevine başlayan Op. Dr. Erdal Ünal çalışma arkadaşları ve sendika temsilcileri tarafından çiçeklerle karşılandı.