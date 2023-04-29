Dr. Hayati Arkaz'a Silivri'de yoğun ilgi
MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Dr.Hayati Arkaz 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Silivri'de çıkarma yaptı. Dr. Hayati Arkaz, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Ziyaretleri sırasında Silivri'deki esnafla bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinleyen Arkaz, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini vatandaşa aktarıyor.
Vatandaşlarla birebirde görüşen MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Hayati Arkaz, halkın taleplerine yakından ilgi göstererek, kendilerini dinledi. Bir oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isteyen Dr. Hayati Arkaz bir oy’da MHP’ye dedi.